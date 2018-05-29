شاهد..محمد صلاح "نجم" فوانيس رمضان بشوارع القاهرة

(CNN)-- هكذا يبدو رمضان في شوارع القاهرة الحيوية. وأما بالنسبة للفوانيس، فإن صور محمد صلاح تغطّيها. ورغم التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، إلا أن ملك كرة القدم المصرية يأتي بالأمل لمتاجر قد لا يعرفها.