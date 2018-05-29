(CNN)-- هكذا يبدو رمضان في شوارع القاهرة الحيوية. وأما بالنسبة للفوانيس، فإن صور محمد صلاح تغطّيها. ورغم التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، إلا أن ملك كرة القدم المصرية يأتي بالأمل لمتاجر قد لا يعرفها.
شاهد..محمد صلاح "نجم" فوانيس رمضان بشوارع القاهرة
محمد صلاح "نجم" فوانيس رمضان بشوارع القاهرة
رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعتين و37 دقيقة.
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ورغم التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، إلا أن ملك كرة القدم المصرية يأتي بالأمل لمتاجر قد لا يعرفها.
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