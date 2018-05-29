شاهد..محمد صلاح "نجم" فوانيس رمضان بشوارع القاهرة

محمد صلاح "نجم" فوانيس رمضان بشوارع القاهرة

رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعتين و37 دقيقة.
محمد صلاحمصركرة القدمرمضانمن قلب الشرق الأوسط
1:54

ورغم التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، إلا أن ملك كرة القدم المصرية يأتي بالأمل لمتاجر قد لا يعرفها.

(CNN)-- هكذا يبدو رمضان في شوارع القاهرة الحيوية. وأما بالنسبة للفوانيس، فإن صور محمد صلاح تغطّيها. ورغم التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، إلا أن ملك كرة القدم المصرية يأتي بالأمل لمتاجر قد لا يعرفها.

محمد صلاحمصركرة القدمرمضانمن قلب الشرق الأوسط