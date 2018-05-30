(CNN)-- إن فكرت في زيارة أذربيجان، أو خططت رحلة إلى هناك، فلا بد وأنك سمعت باسم "أرض النار". فما هو السبب الذي دعا إلى هذه التسمية؟ الإجابة في هذا الفيديو.
شاهد.. لماذا تعرف أذربيجان بـ "أرض النار"؟
شاهد.. لماذا تعرف أذربيجان بـ "أرض النار"؟
سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 30 مايو/أيار 2018; 12:26 (GMT +0400).
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تشتهر أذربيجان بمواردها الغنية من النفط والغاز الطبيعي.
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