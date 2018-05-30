شاهد.. لماذا تعرف أذربيجان بـ "أرض النار"؟

(CNN)-- إن فكرت في زيارة أذربيجان، أو خططت رحلة إلى هناك، فلا بد وأنك سمعت باسم "أرض النار". فما هو السبب الذي دعا إلى هذه التسمية؟ الإجابة في هذا الفيديو.