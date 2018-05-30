جولة في برشلونة... مدينة الحب والحياة

(CNN)-- ليس مايميز برشلونة مشهد الطعام الرائع وحده، بل تسحر هذه المدينة الاسبانية زوارها بفن الهندسة المعمارية المذهلة ونبضها بالحياة، وكذلك سحر شواطئها.

وتعد برشلونة ثاني أكبر مدينة في اسبانيا بعد مدريد، وهي عاصمة كاتالونيا أكبر منطقة في البلاد من حيث الانتاج الاقتصادي.

وتشكل المنطقة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا.

السياحة هي جزء كبير من مكونات اقتصاد المدينة، ولكن يمثل الشحن والتصنيع والتكنولوجيا أجزاءً مهمة أيضاً.