(CNN)-- يكتظ هذا المتحف الذي يقع في قلب منطقة جانغ نام بكوريا الجنوبية بمختلف أنواع الدمى، تعالوا معنا في جولة سريعة داخل جنة عشاق الدمى في سيول.
جولة خاطفة في متحف الدمى في كوريا الجنوبية
جولة خاطفة في متحف الدمى في كوريا الجنوبية
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و11 دقيقة.
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يكتظ هذا المتحف الذي يقع في قلب منطقة جانغ نام بكوريا الجنوبية.
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