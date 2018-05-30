جولة خاطفة في متحف الدمى في كوريا الجنوبية

جولة خاطفة في متحف الدمى في كوريا الجنوبية

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و11 دقيقة.
كوريا الجنوبيةمتاحف
1:16

يكتظ هذا المتحف الذي يقع في قلب منطقة جانغ نام بكوريا الجنوبية.

(CNN)-- يكتظ هذا المتحف الذي يقع في قلب منطقة جانغ نام بكوريا الجنوبية بمختلف أنواع الدمى، تعالوا معنا في جولة سريعة داخل جنة عشاق الدمى في سيول.

كوريا الجنوبيةمتاحف