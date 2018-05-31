دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الفتة هي طبق شعبي مشهور في بلاد الشام ومصر، وتعتبر الفتّة من أساسيات المائدة الرمضانية. مكوناتها الرئيسية الخبز واللبن ومكون ثالث يتغير حسب الرغبة. يتنازع على أصولها السوريون والمصريون. تعلموا وصفة فتة الحمص السورية من مطبخ الشيف ومؤلفة الوصفات، داليا دغمش.
فتة اللبن من أساسيات المائدة الرمضانية..إليك وصفتها على الطريقة السورية
تعرّف إلى فتة اللبن..طبق أساسي في رمضان
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات ودقيقتين.
16:35
إليكم وصفة الحمص السورية من الشيف داليا دغمش.
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