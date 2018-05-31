(CNN) -- مطار “تشانغي” في سنغافورة كان على طريق الابتكار والتوسع لسنوات حتى يبقى في مقدمة المنافسة. وصنفته سكايتراكس كأفضل مطار في العالم لمدة ست سنوات متتالية. مطار "جوهرة تشانغي" يتمتع بقبة زجاجية مصنوعة من 9,000 قطعة زجاج، ومساحات هوائية صغيرة بين الزجاج لتقليل الضوضاء.
نظرة خاطفة داخل "أجمل" مطار في العالم
نظرة خاطفة داخل "أجمل" مطار في العالم
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و6 دقائق.
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مطار "تشانغي" في سنغافورة على وشك التفوق على نفسه!
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