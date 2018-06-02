(CNN)-- تعد مدينة مونتغمري في ولاية ألاباما الأمريكية من المدن الهادئة وهي موطن للمتاحف، والمطاعم التي تقدم أشهى الأطباق بنكهة ممزوجة بالتاريخ.
تعالوا معنا بجولة في هذه المدينة الساحرة
تعالوا معنا بجولة في هذه المدينة الساحرة
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ12 دقيقة.
1:31
تعد مدينة مونتغمري في ولاية ألاباما الأمريكية من المدن الهادئة وهي موطن للمتاحف، والمطاعم التي تقدم أشهى الأطباق بنكهة ممزوجة بالتاريخ.
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