تعالوا معنا بجولة في هذه المدينة الساحرة

تعالوا معنا بجولة في هذه المدينة الساحرة

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ12 دقيقة.
1:31

تعد مدينة مونتغمري في ولاية ألاباما الأمريكية من المدن الهادئة وهي موطن للمتاحف، والمطاعم التي تقدم أشهى الأطباق بنكهة ممزوجة بالتاريخ.

(CNN)-- تعد مدينة مونتغمري في ولاية ألاباما الأمريكية من المدن الهادئة وهي موطن للمتاحف، والمطاعم التي تقدم أشهى الأطباق بنكهة ممزوجة بالتاريخ.