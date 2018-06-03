كيد النساء..يُوجد أشهر طبق حلو مصري! هذه قصة "أم علي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقال إن طبق "أم علي" سمي بذلك نسبة لزوجة الملك عز الدين أيبك الأولى، والدة ولي العهد "علي." والتي قتلت زوجته الثانية، شجرة الدر في العام 1257، وقررّت صنع الطبق احتفالاً بموتها. تعلموا وصفة "أم علي" من مطبخ الشيف ومؤلفة الوصفات داليا دغمش.