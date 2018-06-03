كيد النساء..يُوجد أشهر طبق حلو مصري! هذه قصة "أم علي"

كيد النساء..يُوجد أشهر طبق حلو مصري!

سياحة وسفر
ألما التركماني، دبي، الإمارات العربية المتحدة
جعفر المدهون، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و58 دقيقة.
مصررمضانمن قلب الشرق الأوسط
1:19

هل تعرف من هي "أم علي" صاحبة أشهر طبق حلو مصري في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقال إن طبق "أم علي" سمي بذلك نسبة لزوجة الملك عز الدين أيبك الأولى، والدة ولي العهد "علي." والتي قتلت زوجته الثانية، شجرة الدر في العام 1257، وقررّت صنع الطبق احتفالاً بموتها. تعلموا وصفة "أم علي" من مطبخ الشيف ومؤلفة الوصفات داليا دغمش.

مصررمضانمن قلب الشرق الأوسط