شاهد..أربعة نشاطات يمارسها السياح في أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتميز أذربيجان بطبيعتها الخلابة وهندستها العمرانية المتميزة ومأكولاتها الشهية، ولكن يُوجد العديد من الأمور الأخرى التي يمكنك القيام بها في حال قررت السفر إلى هذا البلد.