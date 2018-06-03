دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتميز أذربيجان بطبيعتها الخلابة وهندستها العمرانية المتميزة ومأكولاتها الشهية، ولكن يُوجد العديد من الأمور الأخرى التي يمكنك القيام بها في حال قررت السفر إلى هذا البلد.
شاهد..أربعة نشاطات يمارسها السياح في أذربيجان
شاهد..أربعة نشاطات يمارسها السياح في أذربيجان
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
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هذه أبرز النشاطات التي التي يمكن للسائح القيام بها في أذربيجان.
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