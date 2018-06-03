شاهد..أربعة نشاطات يمارسها السياح في أذربيجان

شاهد..أربعة نشاطات يمارسها السياح في أذربيجان

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
أذربيجانعلى طريق أذربيجان
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هذه أبرز النشاطات التي التي يمكن للسائح القيام بها في أذربيجان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتميز أذربيجان بطبيعتها الخلابة وهندستها العمرانية المتميزة ومأكولاتها الشهية، ولكن يُوجد العديد من الأمور الأخرى التي يمكنك القيام بها في حال قررت السفر إلى هذا البلد.

أذربيجانعلى طريق أذربيجان