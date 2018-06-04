دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر أذربيجان بفاكهة الرمان، التي تحمل عدة رموز في الثقافة المحلية، وتنظم أذربيجان واحداً من أكبر مهرجانات الرمان في العالم سنوياً.
"أحمر يا رمان".. إلى ماذا ترمز هذه الفاكهة في أذربيجان؟
إلى ماذا ترمز فاكهة الرمان في أذربيجان؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ27 دقيقة.
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لونه أحمر.. طعمه يمزج بين الحلاوة والحموضة.. ويبدأ موسمه بداية الخريف.. نعم إنه الرمان... لكن ما علاقته بأذربيجان؟
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