"أحمر يا رمان".. إلى ماذا ترمز هذه الفاكهة في أذربيجان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر أذربيجان بفاكهة الرمان، التي تحمل عدة رموز في الثقافة المحلية، وتنظم أذربيجان واحداً من أكبر مهرجانات الرمان في العالم سنوياً.