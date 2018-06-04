"أحمر يا رمان".. إلى ماذا ترمز هذه الفاكهة في أذربيجان؟

إلى ماذا ترمز فاكهة الرمان في أذربيجان؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ27 دقيقة.
أذربيجانعلى طريق أذربيجان
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لونه أحمر.. طعمه يمزج بين الحلاوة والحموضة.. ويبدأ موسمه بداية الخريف.. نعم إنه الرمان... لكن ما علاقته بأذربيجان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر أذربيجان بفاكهة الرمان، التي تحمل عدة رموز في الثقافة المحلية، وتنظم أذربيجان واحداً من أكبر مهرجانات الرمان في العالم سنوياً.

أذربيجانعلى طريق أذربيجان