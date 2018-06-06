على خطى جلال الدين الرومي.. "رقصة الدراويش" كطقسٍ رمضاني في دمشق

(CNN) -- غادرت رقصة "الدراويش المولوية" التكايا في حلب ودمشق، منذ أكثر من 70 عاماً، لتتحول تدريجياً من طريقة صوفية إلى فنٍّ فولوكوري، يُمارس في المناسبات الاجتماعية، لإشاعة الأجواء الروحانية، وتعبيراً عن الابتهاج بالأفراح، كما أدت فرق سورية كبيرة هذه الرقصة على العديد من مسارح العالم، وأصبحت منذ سنواتٍ جزءاً من العروض الرمضانية التي تحظى بجماهيرية كبيرة.

"المولوي" محمود الخرّاط يروي لـ CNN بالعربية قصّته التي بدأت من عمرٍ مبكّر مع "رقصة الدروايش" ويشرح أصولها ودلالاتها؟