دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يجوب "أبو طويلة" منطقته الشعبية على دراجته بحثا عن زبائن يرغبون بقص أو تصفيف شعرهم، ليتحول إلى واحد من أكثر الناس شهرة في ضواحي بيروت.
الحلاق "أبو طويلة"..يقص شعر الرجال أينما وُجدوا في بيروت
أبو طويلة..يقص شعر الرجال أينما وُجدوا ببيروت
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
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تحولت ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت إلى مقر لـ“أبو طويلة.”
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