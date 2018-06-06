الحلاق "أبو طويلة"..يقص شعر الرجال أينما وُجدوا في بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يجوب "أبو طويلة" منطقته الشعبية على دراجته بحثا عن زبائن يرغبون بقص أو تصفيف شعرهم، ليتحول إلى واحد من أكثر الناس شهرة في ضواحي بيروت.