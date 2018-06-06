اكتشف أثر الطائرات بدون طيار على الحياة اليومية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من تسليم البضائع إلى الطيران، تحتل دبي الطليعة عندما يرتبط الأمر بتطوير طائرات بدون طيار، أو "درون". وهذه نظرةٌ سريعة إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الطائرات، بالإضافة إلى الشركات الرائدة في هذا المجال.