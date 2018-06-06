اكتشف أثر الطائرات بدون طيار على الحياة اليومية في دبي

هكذا تؤثر الطائرات بدون طيار على حياة دبي

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و30 دقيقة.
دبيطائرات بدون طياربوابة العالم
4:16

بينما تحاول بعض المدن تقييد استخدامها، تهدف دبي إلى جعل الطائرات بدون طيار جزءاً من الحياة اليومية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من تسليم البضائع إلى الطيران، تحتل دبي الطليعة عندما يرتبط الأمر بتطوير طائرات بدون طيار، أو "درون". وهذه نظرةٌ سريعة إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الطائرات، بالإضافة إلى الشركات الرائدة في هذا المجال.

دبيطائرات بدون طياربوابة العالم