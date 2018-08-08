على رأسها طيران الإمارات.. أي الشركات توفر أفخم حقائب مستلزمات النظافة؟

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تحزم أمتعتك وتتأهب للسفر، قد تظن أنك لن تحتاج إلى قناع وجه أو جوارب إضافية. ولكن، لحظة صعودك على متن الطائرة، تلاحظ أنك في الواقع بأَمَس الحاجة إلى تلك الأشياء.. ولكن، لا تقلق! فبعض شركات الطيران تتنافس على صنع وتقديم أفضل هذه الهدايا، لتحسين تجربة السفر، وتوفير أقصى أنواع الرفاهية.

وتتعرف فيما يلي، إلى مجموعة من أفخم حقائب مستلزمات النظافة المتوفرة على بعض الخطوط الجوية:

الدرجة الأولى في طيران الإمارات

لطالما أثارت الطائرات شركة الإمارات، من طراز إيرباص "A380" إعجاب المسافرين. إذ تتميز أجنحة الدرجة الأولى بحاناتها وسقفها المرصّع بنجوم السماء.

ولا شك بأن عدة النظافة التي يُقدمها طيران الإمارات، تُبهر ركاب الدرجة الأولى. إذ تتألف حقائب النساء من غسول ومرطب للوجه، وكريم للشفاه، وفرشاة شعر، ومرآة، بالإضافة إلى عطر برائحة الشاي الأسود. أما بالنسبة للرجال، فتتضمن غسول الجسم، ومزيل عرق، ومشط، وأدوات حلاقة.

أجنحة الخطوط الجوية السنغافورية

تتضمن حقائب النساء والرجال مستحضرات شركة "لاليك" للعناية بالجسم، ومن بينها مرهم شفاه، وكريم ترطيب للجسم، وصابون. كمت تقدم الخطوط الجوية السنغافورية أيضاً، شمعة برائحة عطر "نيرولي" مع هدية تذكارية بسيطة.

الدرجة الأولى في خطوط هاواي الجوية

تسعى خطوط هاواي الجوية إلى تعريف الركاب على ثقافة البلاد وإضفاء روح الـ"ألوها" المحلية قبل الهبوط. وتقوم الشركة بذلك من خلال توفير عدة نظافة لمصممة الأزياء، سيغ زاين، وتتضمن قناع عيون، وقلم، وجوارب على شكل "فليب فلوب،" بالإضافة إلى مرطب وبلسم للجسم.

الدرجة الأولى في الخطوط الجوية اليابانية

تجد في حقيبة "بيزلي،" التي صممتها العلامة التجارية "إترو،" عطور "شانتونغ" الإيطالية الفاخرة، وبلسم شفاه، وغسول جسم، بالإضافة إلى قناع للعيون وسدادات أذن.

الدرجة الأولى في "كاثي باسيفيك" للطيران

تطير هذه الحاملة لمسافات طويلة، ما يعني أنها تأخذ احتياجات المسافرين بعين الاعتبار. فتتضمن حقيبة النظافة منتجات من العلامة التجارية الأسترالية "إيسوب،" من بينها فرشاة شعر خشبية، وكريم "كاميلا" لترطيب الوجه، وكريم الشفاه المصنوع من بذور الورد.

الدرجة الأولى في خطوط "كوانتاس" الجوية

ساهم مصمم الأزياء الأسترالي، مارتن غرانت، في تطوير عدة النظافة هذه، إذ يحصل المسافرون في الدرجة الأولى، على حقيبة مليئة بمنتجات "أورورا سبا،" والتي تشمل مرطب وجه، وكريم شفاه، وجوارب، وسدادات أذن، ومزيل للعرق.

الدرجة الأولى في خطوط الاتحاد للطيران

تتميز شركة الطيران هذه بجناحها السكني التجاري الفاخر، الذي يُعرف بـ"ذا ريزيدنس." وتتضمن عدة النظافة به حقائب من تصميم كريستيان لاكروا، يوجد بداخلها منتجات من علامة "أوموروفيكزا" الهنغارية الفاخرة للعناية بالبشرة.

الدرجة الأولى في الخطوط الجوية القطرية

صممت علامة "بريك" التجارية لحقائب اليد، عدة النظافة للخطوط القطرية، ويوجد بداخلها جوارب، وقناع عينين، ومرطب للجسم من "كاستيلو مونت فيبيانو فيتشيو."

الدرجة الاقتصادية في شركة "تاب" البرتغالية

صُممت عدة النظافة على شكل علب السردين، وتتضمن منتجات للعناية بالجسم، وقناع عينين، وقلم، وجوارب، وسدادات أذن، وعدة للعناية بالأسنان.

درجة رجال الأعمال في خطوط هاينان الجوية

يستمتع المسافرون على متن هذه الخطوط بغسول الشاي الأبيض البلغاري، وكريم شفاه، وجوارب، وسدادات أذن وفرشاة شعر، بالإضافة إلى عدة عناية بالأسنان.