في هذه الجزيرة اليونانية.. يمكنك العيش مع 55 قطة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هل تعشق القطط؟ إذا كان جوابك نعم، فقد تكون وظيفة أحلامك في هذه الجزيرة اليونانية، حيث أعلن ملجأ للقطط عن وظيفة شاغرة!

اكتسحت الإنترنت موجة من التشويق بين عشاق القطط بعدما نشر ملجأ "God's Little People" للقطط، الذي يقع في جزيرة سيروس اليونانية الخلّابة، إعلاناً لوظيفة شاغرة عبر موقع "فيسبوك".

وتتطلب الوظيفة شخصاً يعتني بالمهام اليومية التي تتعلق بإدارة الملجأ الذي يأوي 55 قطة.

وتقول مالكة ومؤسسة الملجأ، جوان باول، إن الوظيفة هي فرصة حقيقية، بينما أغرقتها طلبات التقديم على العمل من محبي القطط حول العالم.

ويرافق الإعلان العديد من الصور المغرية لقطط تتجول حول الملجأ.

PAID JOB OFFER WITH CATS! (this is genuine and NOT a joke - friends, please feel free to verify!). A very special... Posted by God's Little People Cat Rescue on Sunday, August 5, 2018

وسيكافأ راعي القطط المُختار براتب صغير مع تغطية نفقات الإقامة كاملة، كما سيحظى الشخص أيضاً بفرصة العيش مع القطط طوال الوقت.

وتناسب الوظيفة الأشخاص الذين يشعرون بالراحة عند قضاء الوقت مع أنفسهم، إذ يذكر الإعلان أن الوظيفة تناسب "بلا شك الأشخاص الذين يقدرون الطبيعة ويحبون السكون".

وفي هذا السياق، تضيف باول: "لن تشعر بالوحدة أبداً بصحبة القطط، وسيُتوقع منك أن تعيش مع عدد من القطط في منزلك".

كما تعتقد باول أن الوظيفة سوف تُناسب محبي القطط الذين تخطت أعمارهم الـ45 عاماً.

وتشرح باول في الإعلان أنه العمل في ملجأ للقطط ليس أمراً سهلاً دائماً، فقد تفرض الوظيفة مواجهة بعض المواقف المُحزنة، إذ أن بعض القطط تصل إلى الملجأ وهي تعاني من سوء التغذية، ما يضطر الراعي إلى اللجوء للقتل الرحيم في بعض الأحيان.

ومن المتوقع أن يلتزم المُرشح بالوظيفة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وأن يكون متاحاً ابتداء من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.