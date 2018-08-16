في دبي.. أكبر وأثمن وأندر القطع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما كانت دبي بمثابة محطة لأكبر وأثمن وأندر القطع، فهي المدينة التي في سباق مستمر مع تحطيم الأرقام القياسية، والسعي وراء الصدارة.

فيما يلي، بعض من القطع التي احتضنتها دبي:

ألماسة "داينستي".. الأغلى والأكثر نقاءً

استحوذت مجموعة "معوض" الإماراتية على ألماسة "داينستي"، وهي الأكبر والأكثر نقاءً في مجموعة تتألف من 5 أحجار عرضتها شركة "ألروسا".

وإذا كنت تتساءل عن خصائص هذه الألماسة الدائرية، فهي تزن 51.38 قيراط، بلون "D"، وذات درجة نقاء تجعلها أنقى ألماسة صُنعت في تاريخ المجوهرات الروسية. إذ تعمل شركة "معوض" على تخطيط تصميم لقطعة مجوهرات استثنائية لتكون هذه الألماسة من ضمنها.

أغلى حذاء في العالم

تحتضن دبي الحذاء الأغلى في العالم، إذ تصل قيمته لحوالي 15 مليون دولار. وكان الحذاء من تصميم، ديبي وينغهام، مصممة الأزياء البريطانية، ويتميز بلونه، وحجمه، وشدة نقائه، بالإضافة إلى خيوط الذهب المنسوجة على لوح ذهبي بعيار 24 قيراطاً.

وتجد على الحذاء ألماستين ورديتين تزن كلاً منها 3 قراريط، ويبلغ سعر الواحدة منها 4.4 مليون دولار، فضلاً عن تضمنه أيضاً ألماستين لونهما أزرق، تزن قيراطاً واحداً، وسعرها 1.9 مليون دولار.

أكبر علبة كافيار في العالم

أنتج فندق "أتلانتس"، في ليلة رأس السنة لعام 2018، أكبر علبة كافيار في العالم، ليدخل بعدها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية. وسميت العلبة بـ"كليتو" تيمناً بوالدة أتلانتس في الأساطير الإغريقية.

تميزت العلبة بشكلها الألماسي، وصنعت من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ، وتحتوي أيضاً على جزء مخصص بداخلها، لتخزين الثلج الهلامي من أجل ضمان درجة الحرارة المناسبة للحفاظ على جودة الكافيار الفاخر. ويُشار إلى أن الكافيار يعتبر النوع العضوي الوحيد في العالم المستخرج كاملاً من أسماك الحفش.

أغلى وأندر كمأة في العالم

تعود أكبر حبة كمأة إيطالية للشيف الصيني تشن شيانغ دونغ، إذ تزن 1170 غراماً. وكانت قد بيعت في هونغ كونغ العام الماضي مقابل 117 ألف دولار. وبدورها، احتضنت دبي أكبر حبة كمأة بيضاء إيطالية بقيمة تضاهي المبلغ السابق.

هي من بين أندر وأفخر الأطعمة في العالم، وتتميز بنكهتها القوية جداً، التي يمكن لكمية قليلة منها أن تطغى بسهولة على مكونات نكهة طبق ما.