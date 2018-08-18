مسابقة "نوم" جديدة في دبي.. والفائز من يستغرق بالنوم لأطول وقت ممكن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما رأيك لو دخلت مسابقة لا تتطلب منك فعل شيء سوى الاستغراق بالنوم والحصول على قسط من الراحة لأطول وقت ممكن؟ قد تكون هذه أفضل مسابقة في العالم.. وهي متوفرة لكل من يحب المشاركة بها في دبي!

ويقيم "مسابقة النوم في دبي" معرض المفروشات السنوي، "إنديكس"، في الـ16 من سبتمبر/أيلول المقبل، بالتعاون مع شركة الأسرّة وفرش النوم "دي روتشي"، من أجل إيجاد الرابح الأكبر، والذي يُتوقع منه النوم بـ"سلام" لأطول فترة ممكنة، وسط أرض المعرض الذي عادة ما يضج بآلاف الزوّار.

وتقام المسابقة على هامش أحدث نتائج نوم عالمية من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة، والتي تُظهر أن 90% من سكّان دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يحظون بكمية نوم كافية ليلياً. بينما تؤكد مؤسسة صحة النوم أن العامل الأهم الذي يساهم في الحصول على ليلة نوم جيدة وهنيئة، هو فرشة السرير المختارة ومدى تناسبها مع أجسادنا.

وستختار المسابقة 4 أشخاص ممن يقومون بتقديم طلبات المشاركة، من خلال إرسال قصص لبعض أغرب تجارب نومهم، في موضوع مكون من 150 كلمة. وسيحظى الفائز بالمسابقة على سرير وفرشة جديدة من متجر "دي روتشي" تتطابقان مع متطلبات نومه، والتي ستقيم باحتراف من قبل نظام اختيار الفرش الرقمي للشركة.

وتقول مديرة معرض "إنديكس"، سامانثا كين ماكدونالد، إن فكرة السرير المناسب باتت تستقطب اهتماماً كبيراً في المنازل والفنادق حول العالم، مضيفة: "وجد استطلاع حديث أجرته شركة ماتريس أدفايزر أن حوالي 81% من المسافرين يقولون إن السرير المريح هو الميزة الأكثر أهمية في غرف الفنادق."

