9 فنادق ستضمن لك ليلة لا تُنسى.. أحدها في دبي

فندق "موفي مانور" في مونت فيستا، كولورادو

8 / 3 فندق "موفي مانور" في مونت فيستا، كولورادو

فندق "موفي مانور" في مونت فيستا، كولورادو

8 / 3 فندق "موفي مانور" في مونت فيستا، كولورادو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من منا لا يهوى السفر، فمن أول المخططات التي يجريها أي شخص قبل الصعود على متن الطائرة هو البحث عن فندق جميل يتجه إليه عند الوصول. ولكن، إذا كنت ترغب بإقامة تؤمّن لك الراحة والرفاهية، نقدم لك فيما يلي 9 فنادق يجب ألا تفوت زيارتها:

فندق "أتلانتس" في دبي، الإمارات العربية المتحدة

يتميز هذا الفندق بنوافذه الكبيرة التي تسمح لك بمشاهدة المخلوقات البحرية. وبالنسبة إلى قيمة الإقامة لليلة واحدة، فهي تصل إلى 8 آلاف دولار مع توفير خادم شخصي وصابون من رقائق ذهبية ذات 24 قيراطاً. وتشمل أجنحته مزايا خاصة مثل الدخول إلى المنتزه المائي وقضاء الوقت مع الدلافين.

فندق "دومين بوركي" في كيبك، كندا

يؤجر المنتجع غرفاً للنزلاء وعددا من الأكواخ المسقوفة بالقش. وتقع جميعها على عوامات قريبة من الشاطئ، ويمكن الوصول إليها عن طريق الزوارق فقط.

فندق "موفي مانور" في مونت فيستا، كولورادو

لن يتمكن هواة الأفلام من مقاومة هذا الفندق لأنه مبني بين شاشات مسرح قديم. وتتميز جميع الغرف، التي تحمل كل منها اسم نجم سينمائي، بحوائطها المزخرفة بنقوش من السيلولويد وأعمال فنية مستوحاة من هوليوود.

فندق "ريف سليب" في كوينزلاند، أستراليا

في هذا المكان، ستستمتع بالحياة البحرية الرائعة في الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا. وبعد حلول الظلام، يمكنك الاسترخاء في حجرة عائمة، مزودة بالإضاءة تحت الماء، ومشاهدة السلاحف وغيرها من الكائنات الليلية.

منارة "ساغيرتي"، نيويورك

كان لهذه المنارة دور في حماية البحارة من الحواف الصخرية في نهر هدسون منذ العام 1869. وتبعد المنارة عن أقرب طريق حوالي ميل ونصف سيراً على الأقدام. وبإمكان الزوار تسلق المنارة للحصول على إطلالات بانورامية على وادي هدسون.

فندق "سنو كاسل" في كيمي، فنلندا

يعاد بناء هذا الفندق سنوياً لاستيعاب حوالي 48 ضيفاً في درجة حرارة تصل إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر. والتجارب غنية في هذا الفندق حتى الساعة التاسعة مساءً، إذ بإمكانك التجول في غرف المنحوتات الجليدية، واللعب بالكرات الثلجية، أو تجربة الساونا الفنلندية.

فندق "إنشانتد لودجينغ" في تراوت كريك، مونتانا

صمم ستيف وكريس مايكلز هذا المنزل الريفي، الذي تبلغ مساحته ألف قدم مربع، وهو منحوت في منحدر التل. ويتضمن غرفتا نوم كبيرة وصغيرة، بالإضافة إلى ومطبخ ونظام ترفيهي عبر الأقمار الصناعية. وبالنسبة إلى النشاطات التي يمكنك القيام بها، فهي صيد الأسماك، والمشي، والشواء، ولا تفوت فرصة رؤية الجنيات اللاتي يرقصن بين الأشجار عندما تهب الرياح.

فندق "ذا كوين ماري" في لونغ بيتش، كاليفورنيا

استخدمت هذه السفينة كوسيلة نقل عسكرية، ولم تستأنف الرحلات الترفيهية حتى عام 1947. وأصبحت فندقاً عائماً، مكوناً من 347 حجرة، إذ تتضمن العديد من المطاعم والمساحات المخصصة للفعاليات.