لعشاق الأفلام.. تجربة المشاهدة السينمائية بحلتها الجديدة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – إذا كنت من عشاق السينما، فلا تزال دبي تأخذ زوارها في رحلة إلى آفاق غير مسبوقة من الفخامة والتميز. قد تتساءل الآن عن أي مفاجآت أخرى قد تقدمها دبي، ولكن نجحت "ريل سينما"، في دبي مول، بتقديم حلة جديدة لتجربة المشاهدة السينمائية.

وستتضمن التجربة أجنحة البلاتينوم، بالإضافة إلى مطعم سينمائي يقدم قائمة مأكولات الشيف العالمي، غاي فييري، الذي سيستقبل مطعمه 170 ضيفاً. ويمكن للزوار الاختيار من بين 6 أطباق من المقبلات و6 أطباق رئيسية بالإضافة إلى نوعين من الحلويات.

وإلى جانب الطعام، ستضع قاعة "دولبي سينما" المشاهدين في أجواء الفيلم، إذ بإمكانك متابعة أحدث الإنتاجات مع تقنيات صوتية وبصرية متطورة. وبالنسبة إلى قاعة "ScreenX"، فستقدم تقنية عرض بأجهزة الإسقاط المتعددة الأولى في العالم، وستضمن تجربة المشاهدة البانورامية من داخل القاعة.

وإذا أردت مشاهدة الأفلام في أجواء تليق بكبار الشخصيات، فبإمكانك اختيار أجنحة البلاتينوم والاستمتاع بالمرافق والخدمات التي تشمل مضيفاً شخصياً، وردهة خاصة تختار منها ما تريد من الأطعمة الطازجة والمعدّة عند الطلب.