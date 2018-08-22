تريد العيش كنجم "روك أند رول"؟ يمكنك الآن شراء منزل إلفيس بريسلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تحلم بشراء منزل نجم الروك أند رول، إلفيس بريسلي، فما الذي تنتظره؟ بات بإمكانك الآن امتلاك قطعة من تاريخ هذا الموسيقى، وشراء منزله المتنقل، إذ تُعرض أحد منازله الـ8 للبيع من قبل مزادات GWS في 25 أغسطس/آب من هذا العام.

وتقول مديرة المزاد والمؤسسة المشاركة لمزادات GWS، بريجيت كروز، إن المنزل المتنقل "يعد من بين أروع القطع التي شهدناها على الإطلاق"، مشيرةً إلى التاريخ الكبير الذي يحمله، إذ كان منزل "Circle G Ranch"، بمثابة ملاذا لإلفيس وزوجته بريسيلا وأصدقائهما المقربين، عندما كانوا يريدون الابتعاد عن ضجة الإعلام.

واشترى إلفيس المنزل في العام 1967. وبعد وفاته، تغير مالكه مرتين إلا أنه ظل تحت اسم نجم الـ"روك أند رول".

ويشار إلى أن المزاد أقيم بعد بيع طائرة إلفيس الخاصة في مزاد آخر في يونيو/حزيران الماضي.

وأعيد تجديد هذا المنزل المتنقل ليبدو كما لو كان في ستينيات القرن الماضي. وتقول كروز إن عملية الترميم استغرقت حوالي عام، إذ "أُجريت بدقة، وحب، واهتمام". وإذا كنت تتساءل عن تصميم المنزل الداخلي، فهو بسيط، إلا أنه بإمكانك رؤية لمسة إلفيس من خلال القطع الذهبية الموجودة في المنزل.

ولن يحصل المشتري على المنزل فحسب، بل سيأخذ الأوراق الأصلية التي وقع عليها إلفيس بنفسه عند شرائه. وتقول كروز إنه قد يرغب شخص ما بشراء المنزل وتحويله إلى متحف متنقل. وعلى خلاف منازل إلفيس الأخرى التي كانت في السوق، فلن يحتاج مشتريه أن يفكك ويعيد تركيب هذا المنزل المتنقل.

يذكر أن المزاد يتضمن قطعاً أخرى مرتبطة بنجم الـ"روك أند رول"، وهي سيارتان ونسخة مطابقة لقصر غريسلاند.