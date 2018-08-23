في هذه الجزيرة.. فرصة عمل شاغرة لـ أفضل وظيفة في العالم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ربما قد سمعت في السابق عن فرصة عمل شاغرة لإدارة ملجأ يأوي 55 قطة في جزيرة يونانية. ولكن، إذا كنت لا تحب القطط، فلا تقلق، لأن جزيرة المالديف تُعلن عن فرصة عمل أخرى لـ "أفضل وظيفة في العالم".

يبحث فيليب بلاكويل، الذي كان يدير سلسلة متاجر "بلاكويل" البريطانية، عن شخص يدير مكتبة في منتجع، سونيفا فوشي، الذي تبلغ فيه قيمة الليلة الواحدة حوالي 26 ألف دولار. وإذا ترغب في معرفة المزيد عن هذه الوظيفة، فعلى مقدم الطلب أن يستوفي الشروط، إذ يجب أن يتولى تشغيل المكتبة لـ 3 أشهر وكتابة مدونة عن تجربة سفره، واستضافة دورات للكتابة الإبداعية.

وقال بلاكويل لصحيفة غارديان: "نريد شخصًا مبدعًا وملهمًا، وربما يمكنه جذب المزيد من الأشخاص لمشاركة متعة القراءة، الأمر الذي يفعله الناس للاستمتاع بإجازاتهم".

ويبعد المنتجع عن مطار مالي الدولي حوالي 30 دقيقة بالطائرة المائية، كما يضم فللاً من فئة الـ 5 نجوم. ويعمل دار النشر، "فايدون"، على تزويد المتجر بالكتب، إذ تتعدد أنواعه من مجموعات تركز على الفن، والتصميم، والطهي، فضلاً عن المجموعات الأخرى التي تتمحور حول البيئة المحلية المحيطة.

وأشار بلاكويل إلى أن "الأجر قليل، ولكن المزايا الإضافية لا مثيل لها، حيث سيتطور الدور الذي يقوم به البائع فيما بعد". مضيفاً أن "هذه الوظيفة حلم العديد من الأشخاص، فإذا كنت في الـ 25 من عمري، لقدمت طلباً عليها".

ويُجدر بالذكر أن بلاكويل يدير حالياً شركة "Ultimate Library"، التي توفر مجموعات كتب لمنتجعات أخرى مثل "Six Senses" و"JW Marriot". وتعمل الشركة على التبرع بمكتبة قراءة لمعهد محلي مع كل مكتبة فندقية يوفرها.