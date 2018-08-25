ما آخر التطورات بمشروع "نيوم" بين السعودية ومصر والأردن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعمل القائمون على مشروع مدينة نيوم العملاق بتطوير المخطط الأساسي بالإضافة إلى عدد من الأمور اللوجستية الأخرى للمدينة التي تتوجه أنظار العالم بشكل عام والمستثمرون بشكل خاص باعتبارها أحد أهم المشاريع في المنطقة والتي تمتد على منطقة بين السعودية ومصر والأردن.

وأوضح القائمون على المشروع في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "يعتمد مشروع نيوم على عناصر أساسية لابد من توفرها قبل البدء بالتنفيذ وعلى رأسها الأسس والخطط والقوى البشرية. ونقوم حاليا بتطوير المخطط الأساسي، ودراسة التقييمات البيئية، كما تم استلام العروض الخاصة بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين على بدء العمل في مشروع نيوم".

ويذكر أن اسم "نيوم" برز مؤخراً على المنصّات الإعلامية بعد إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر/تشرين الأول العام 2017 عن إطلاق مشروع "نيوم،" شمال غرب السعودية، والذي يُعتبر من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل تتجاوز الـ216 ألف كيلومتر مربع.

ويُعتبر المشروع الضخم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار، جزءاً من رؤية السعودية 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.