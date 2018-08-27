هل تتخيّل السباحة في حفرة كوّنها نيزك في عُمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إن كنت تعيش في منطقة الشرق الأوسط، قد لا تتمكن من الاستمتاع بمغامرة سياحية تتضمن السباحة في مياه زمردية خلابة إلا عبر السفر إلى بلد بعيد، ولكن هل تعلم أن مثل هذه المياه قد يكون على بعد مسافة قصيرة منك وبالتحديد في سلطنة عُمان؟

في ولاية قُريات بمحافظة مسقط، يقع أحد أهم المنتزهات في السلطنة العُمانية، وهو منتزه "هوية نجم". ومن إحدى سماته المميزة حفرة واسعة وعميقة تتوسط المنتزه وتحمل اسمه أيضاً.

ورغم أن حفرة "هوية نجم" تبدو كبئر ماء، إلا أنها أعمق وأوسع من ذلك بكثير، إذ يزيد عمقها عن 10 أمتار. وهي تحتوي على مياه شديدة الملوحة فضلاً عن كون مصدرها هو البحر الذي لا يبعد عنها سوى 3 كيلومترات.

وتمثّل السباحة في هذه الحفرة تجربة مميزة حقاً، فهي تظهر كجوهرةٍ زمرّدية فاقعة اللون فضلاً عن تناقضها مع اللون البنّي للطبيعة الجغرافية الصخرية التي تحيط بها كوعاء.

Too blessed to be stressed ✌🏻🍃 A post shared by Chandee Thorburn (@chandee_thorburn) on Feb 27, 2018 at 10:15pm PST

وتختلف الروايات حول أصل هذه الحفرة التي قيل إنها اكتُشفت منذ آلاف الأعوام، إذ تنصّ بعض المصادر على أنّها نشأت من اصطدام نيزك في أرض المنتزه خلال الزمن القديم. بينما تنص رواية أخرى على تكوّن الحفرة حصل بسبب انهيارات أرضيّة.

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وبالإضافة إلى كون الحفرة عاملاً جاذباً في المنطقة، يستطيع السّياح أيضاً أخذ متنفسٍ من حياة المدن عن طريق التخييم والتجوّل في أنحاء المنتزه، وستجد فيها أيضاً مرافق مثل مساحات خضراء وممرات مبلّطة، وبالإضافة إلى مناطق استراحة مظلّلة.

كما يُطل المنتزه الساحليّ على بحر عُمان، وهو يتميّز بطقسه المعتدل.