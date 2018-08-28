في كوخ بالدنمارك.. أول حانة تعمل بالطاقة المائية في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هل أنت من محبي الطبيعة والمشروبات المختلفة؟ يجمع هذا الكوخ الذي أطلقته شركة كارلسبيرغ الدنماركية، الاثنين معاً، إذ يتضمن أول حانة تعمل بالطاقة المائية في العالم.

صمم المهندس المعماري، بين هوغينغز، من فريق New British Design، هذا الكوخ الذي يحمل طرازاً اسكندنافياً. إذ أنه مصنوع من خشب الصنوبر المحلي والمستدام. وكجزء من المشروع، جمعت شركة كارلسبيرغ فريقا مكونا من 6 أشخاص لوضع الهيكل الأساسي للكوخ.

وحتى يكون المسكن خاليا من انبعاثات الكربون، فإنه يستمد الكهرباء من الطاقة المائية القادمة من الشلالات والطاقة الشمسية من الألواح الكهروضوئية. ويتميز الكوخ بالأشجار المحيطة به، ووجود شرفة واسعة، وكراسي معلقة على شكل قفص طيور، بالإضافة إلى غرف نوم تستع لحوالي 6 أشخاص.