ما هي أبرز طقوس السياحة الموسمية في ظفار العمانية؟

من هديل غبّون

ظفار، سلطنة عُمان (CNN)-- أن تسير على شاطئ تطل عليه الجبال الشاهقة وتحاول أن تقفز عن ينابيع مياه طبيعية تتفجر من تحت قدميك، أو أن تستمتع بشرب عصير النارجيل الطازج من أشجاره وأن تحظى بأجود أنواع البخور، فأنت وصلت إلى أرض اللبان في محافظة ظفار بسلطنة عمان.

في أحضان الطبيعة تتعدد طقوس السياح العرب والمحليين والأجانب المتوافدين إلى ظفار في موسمها الخريفي، من بينها الجلوس على المسطحات الخضراء المقابلة لجبال منطقة طبرق والمحاطة برذاذ البحر في مدينة صلالة بالمحافظة، عدا عن التنزه بين شلالاتها العذبة الباردة، واحدة من أجمل تلك الطقوس.

أما زيارة وادي دربات في ولاية طاقة في المحافظة، المعروف بشلالاته الشاهقة التي يصل ارتفاع بعضها إلى 100 متر، فهي متعة للاستجمام لا يمكن تفويتها، حيث تتوافد عائلات عربية وعمانية للجلوس طيلة النهار بلا ملل، وبعد أن عملت السلطات العمانية على مدار عام، لإزالة ومحو آثار الإعصار وفقا لمشاهدات رصدتها CNN بالعربية خلال زيارة خاصة للمحافظة، نظمتها جمعية الصحفيين العمانية.

وتعد فاكهة شجر النارجيل أحد أصناف جوز الهند، "شجرة الحياة" في مدينة صلالة والتي تغطي شواطئ المحافظة أيضا، فيمكن للزائر أن يتذوق أشهى أنواع عصيرها طازجة من الباعة على امتداد الطريق عند شاطئ الحافة.

وفي زيارة صلالة أيضا، يعد شاطئ المغسيل (نحو 40 كلم غرب مدينة صلالة) المطل على بحر العرب من أكثر المواقع جمالا فيها، الذي تبرز فيه صخرة كهف المرنيف" العملاقة، وتستوقفك لوحة المدخل بعبارة تقول: " لا تأخذ من المكان إلا الذكريات الجميلة ولا تترك إلا آثار أقدامك.. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة في منطقة كهف المرنيف".

وجهزت منطقة المرنيف على شاطئ المغسيل بعدة مرافق للجلوس والتقاط صور التقاء أمواج بحر العرب المتلاطمة مع الشاطئ، وكذلك مرافق للسير والاستمتاع بينابيع المياه الطبيعية التي تتدفق بين الحين والآخر، وتشكل نقطة جذب للعائلات.

ويشكل اللبان الظفاري، علامة فارقة في المحافظة العمانية حيث صنفت ظفار وفقا لمنظمة اليونسكو بأنها أرض اللبان، إذ يمكن الحصول على أجود أنواعه في سوق الحافة التقليدي الشهير في ولاية صلالة، وباتت تستخدم مشتقاته إضافة إلى البخور والعطور، في معالجة بعض المشاكل الصحية والاستشفاء والتجميل خاصة اللبان الحوجري، حيث يحتوي على مادة الكورتيزون الطبيعية.

وبطبيعة الحال، يعد مهرجان صلالة السياحي، أكثر أهم المهرجانات السياحية والثقافية التي تستضيفها ظفار، حيث الأطعمة التقليدية كالهريس والحلوى العمانية إضافة إلى الفعاليات الثقافية والفنية الأصيلة.