في رحلتك المقبلة خارج دبي.. أجّر منزلك للسيّاح واربح بعض المال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سمعت أو ربما استخدمت شركة "Airbnb" لحجز مكان إقامتك خلال رحلة سفر إلى بلد ما من قبل؟

لا شك، بأن الشركة التي تختص بتوفير مساحة لخدمة مشاركة المنازل، تتميز عن غيرها من وسائل توفير الإقامة عند السفر، إذ غالباً ما توفر أماكن إقامة بسعر معقول، وفي منازل محلية ما يوفر تجربة حقيقية للسياح في البلد.

وقد انتشرت هذه الخدمة في العالم العربي مؤخراً، لا سيما في دبي، حيث يمكن لزوّار المدينة البحث عن تجربة إقامة في أحد منازل المدينة الفاخرة، والمكوث في أحد الأحياء الراقية التي قد تبلغ كلفة المكوث في فندق فيها، مبالغ طائلة.

ولكن، ماذا عن مؤجري هذه المنازل؟ من هم، وما هي المنازل التي يؤجرونها؟ حسناً، إنهم السكّان بحد ذاتهم، وتستطيع أنت أن تصبح الآن واحداً من بينهم أيضاً!

ففي رحلتك السياحية المقبلة خارج دبي، يمكنك تأجير منزلك كمساحة على موقع "Airbnb"، لجني بعض المال من خلال استقبال السيّاح فيه خلال الفترة التي لا تتواجد فيها أنت وعائلتك في المنزل.

وتوفر شركة جديدة اسمها "Airdxb"، تديرها "Airbnb"، خدمة إدارة مكان الاستضافة للعملاء، بهدف توفير تجربة أكثر سلاسة وأماناً للمقبلين على تأجير منازلهم الخاصة للسياح.

وتقول الشركة إنها ستهتم بإجراء فحوصات أمنية شاملة للنزلاء المقبلين على الإقامة في المساحات الخاصة، فضلاً أيضاً عن التواصل مع النزلاء، وتنظيف المنزل وتجهيزه للزوّار، والاهتمام بعمليات تسجيل الوصول والخروج، وتبادل المفاتيح، فضلاً عن توفير خدمة التنظيف العميق بعد مغادرة الضيوف.

كما تقدر الشركة أيضاً أن التأجير لمدة قصيرة قد يُكسب المؤجرين نسبة ربح أكثر تتراوح بين 40٪ و60٪، مقارنة بالتأجير طويل المدى والذي يمتد لـ12 شهراً مثلاً.

وتتوفر الخدمة للمقيمين في دبي، والمستثمرين العقاريين، وأصحاب المنازل المتعددة، وتهدف إلى مضاعفة عوائد إيجار الممتلكات الخاصة، من خلال تأجيرها في أوقات السفر أو عدم الاستخدام.

يُذكر، أن تأجير المنازل من الباطن للسياح وعلى مدى فترات قصيرة، أصبح قانونياً في دبي منذ العام 2016، تحت إجراءات تسجيل معينة.