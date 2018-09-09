اكتشاف أقدم مسجد في الإمارات يعود تاريخه إلى 1000 عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن اكتشاف أقدم مسجد في مدينة العين، في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام مضت.

وكان علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة قد اكتشفوا الآثار الإسلامية الجديدة بالقرب من موقع بناء مسجد الشيخ خليفة في العين، وهي تتضمن عدة أفلاج وثلاثة أبنية على الأقل، والأكثر أهمية مسجد يعود إلى الفترة الذهبية المبكرة من العهد الإسلامي في فترة الخلافة العباسية قبل نحو ألف عام.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي محمد خليفة المبارك إن المكتشفات الجديدة في العين تؤكد على مدى ثراء تاريخ المنطقة، ما يتطلب المزيد من الدراسة والتحليل للتعمق في طبيعة الحياة في كل فترة زمنية.

وكشف خبراء الآثار أن هذه الأبنية وهي من الطوب بقايا قلعة صغيرة والعديد من الأبنية الأخرى وكان سكانها يحصلون على احتياجاتهم من المياه العذبة من أفلاج بنوها بالقرب منها.

ويعزز اكتشاف المسجد المبني باللبن مكانة مدينة العين كمركز حضاري منذ العصور الإسلامية الأولى.

ولاحظ علماء الآثار وجود محرابين في الغرفة الداخلية والساحة الخارجية، فيما عثروا أيضاً على أجزاء من أواني استخدمت على الأرجح للوضوء أو أغراض أخرى داخل المسجد، ويعود تاريخها إلى الفترة بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين وبناءً على هذه الاكتشافات واختبارات تحديد العمر الزمني بالكربون المشع لأحد الأفلاج المجاورة، فإن هذا المبنى يعتبر أقدم مسجد معروف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وترسم هذه الاكتشافات الأثرية إلى جانب بساتين نخيل التمر المعتمدة على مياه الأفلاج صورة أكثر وضوحاً للحياة في العين في العصور الإسلامية الأولى.