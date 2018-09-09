النحالون في السعودية..ما هي خطتهم لزيادة إنتاج العسل؟

ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

4 / 1 ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

4 / 2 ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

4 / 3 ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

4 / 4 ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

4 / 1 ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

4 / 2 ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

4 / 3 ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

4 / 4 ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

4 / 1 ما هي الخطة التي يعتمدها مربو النحل في السعودية لزيادة إنتاج العسل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتميز منطقه عسير في المملكة العربية السعودية بإنتاج العسل الطبيعي على مدار العام نظراً للتنوع المناخي للمنطقة.

ولتحقيق جودة إنتاج عالية ووفرة في المحصول، يحرص مربو النحل بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" على نقل الخلايا تبعاً للظروف المناخية وهطول الأمطار، ففي فصل الصيف تشهد سلسلة جبال السراة توافد النحالين بآلاف الخلايا، حيث الأجواء المعتدلة وتوفر الأشجار المزهرة التي تعـد المصدر الأول للعسل العسيري الشهير.

وتأتي هذه الهجرة من سهول تهامة إلى السراة بعد انتهاء موسم أشجار "السمر" و " السلم" التي تنتج العسل الصيفي في المناطق التهامية.

وقال النحال محمد عبده الشهري وهو أحد النحالين المشهورين في محافظة "المجاردة" بمنطقة عسير لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن هجرة النحالين للمواقع المرتفعة وجبال السراة تهدف إلى الحفاظ على خلايا النحل من تأثير حرارة فصل الصيف الشديدة في سهول تهامة، إضافةً إلى إنتاج أنواع جيدة من العسل من بعض الأشجار التي تشتهر بها المواقع الجبلية مثل أشجار" الطلح "و "الضرم" و "الطباق" و "الشرم" و "السحاء".

وأضاف الشهري أن بداية فصل الصيف في تهامة عسير تشهد إنتاج عسل" السمر" و "السلم" في المناطق التهامية، وبعد الانتهاء من موسم السمر والسلم الصيفي تُنقل خلايا النحل إلى المناطق الجبلية، موضحاً أنه في فصل الشتاء فسهول تهامة عسير، هي المكان المفضل للنحالين، حيث اعتدال الطقس وزيادة معدل هطول الأمطار التي تسهم في إزهار أشجار "السدر" و "الضهيان" و"السيال" وهي من الأشجار المفضلة لإنتاج أجود أنواع العسل.

ويشير الشهري إلى أن النحل يزدهر ويتكاثر في المواقع التي توجد فيها أشجار وشجيرات الأثل والأراك العرفج والعليق والمض والصاب والقطبه وبعض الأشجار الزهرية، إضافة إلى أشجار السدر، والسمر، والسلم، والضهيان، والسيال.

ويؤكد النحالون في منطقة عسير من أصحاب الخبرة أهمية منع استيراد من خارج المملكة بسبب نقله للأمراض وشراسة بعض أنواعه حيث يهاجم خلايا النحل البلدي، كذلك ابتعاد النحالين عن بعضهم البعض لأن تنافس النحل على موقع محدد يؤدي إلى ضعف الإنتاج، والابتعاد عن المواقع التي ترش فيها المبيدات الحشرية.

وتحتل تربية النحل وتطوير إنتاج العسل موقعاً مميزاً في مبادرات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، من خلال نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى وزيادة فرص العمل للمواطنين.

تعرّف في معرض الصور أعلاه إلى طرق تربية النحل في السعودية: