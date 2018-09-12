"أكبر منتجع للتزلج في العالم" يذهب إلى الصين عبر دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة "ماجد الفطيم" عن مساعدتها في مجال التطوير لمنتجع "وينتاستار شانغهاي"، وهو أكبر منتزه للتزلج على الجليد في العالم بمدينة شانغهاي الصينية.

وأوضحت الشركة أنه ستبلغ مساحة منتجع التزلج حوالي 90 ألف متر مربع، أي ثلاثة أضعاف حجم "سكي دبي"، الذي افتتح في العام 2005.

ويشار إلى أن منتجع "هاربين واندا" الداخلي للتزلج والرياضات الشتوية في الصين، قد حمل لقب أكبر منتزه في العالم، إذ افتتح في العام 2017، وبلغت مساحته 80 ألف متر مربع.

وفي بيان صحفي، أوضحت شركة "ماجد الفطيم" أن مجمع شانغهاي سيضم 3 منحدرات تزلج، لكل منها درجة صعوبة متفاوتة، كما أن واحدة منها ستتوافق مع "المعايير الأولمبية للتدريب". ومن المخطط، أن يضم المنتجع 25 نشاطاً ترفيهياً لغير المتزلجين.

وسيكون هذا المنتجع، الذي يقع في منطقة "بودونغ" الجديدة، أول خطوة تقوم بها شركة "ماجد الفطيم" خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشار إلى أن "سكي دبي" تابعة لشركة "ماجد الفطيم"، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إذ مُنح في العام 2017 لقب "أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم"، من قبل جوائز التزلج العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لقسم المشاريع في شركة ماجد الفطيم، أحمد جلال إسماعيل "نحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستمثل بداية لبصمة دولية واسعة، عندما يتعلق الأمر بمرافق التزلج الترفيهية في الأماكن المغلقة".

وستتولى شركة التطوير العقاري والترفيه السنغافورية، "كي أو بي ليمتد"، إدارة منتجع التزلج في الصين. إذ أعلنت أن المشروع قد بدأ في 30 أغسطس/ آب من هذا العام.

ويأتي منتجع التزلج في وقت مناسب، إذ ستستضيف الصين، للمرة الأولى، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالعاصمة بكين، في العام 2022.

ولكن، يبدو أن البعض لا يحبذ الرياضات الشتوية في الصين. ففي العام 2017، أشار تقرير الورقة البيضاء إلى أن 12.1 مليون صيني قد جربوا التزلج لمرة واحدة على الأقل، أي أقل من 1% من أصل 1.38 مليار نسمة.

واتخذت الحكومة إجراءات تشمل منحاً مدرسية وخططاً لما لا يقل عن 600 حلبة للتزلج على الجليد، كما شجعت على توسيع القطاع الخاص، وذلك بهدف مشاركة 300 مليون مواطن في الرياضات الشتوية بحلول عام 2025.

وأشار الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "كي أو بي ليمتد"، تشي تشينغ، إلى أن الرياضات الشتوية ستكون "الشيء الكبير التالي في الصين".

ويعد منتزه "وينتستار شانغهاي" من أحد منتجعات التزلج التي ساهمت شركة "ماجد الفطيم" في تطويرها. وإلى جانب "سكي دبي"، أطلقت الشركة "سكي مصر"، الذي افتتح في العام 2017، وهو أول منتجع تزلج داخلي في قارة أفريقيا. وبالنسبة إلى "سكي السعودية" و"سنو عُمان"، فهما قيد التطوير حالياً، بحسب شركة "كي أو بي".

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن تاريخ الانتهاء المتوقع لمنتجع "وينتستار شانغهاي".