أكاديمية أوكسفورد للطيران تفتتح فرعها الأول في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتحت أكاديمية أكسفورد للطيران فرعاً جديداً لها في مطار الدمام في المملكة العربية السعودية، ليكون الفرع الأول لها في الشرق الأوسط والثامن عالمياً.

واعتبر الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير منطقة الشرقية في السعودية الأربعاء، أن انطلاقة الأكاديمية هي بمثابة "تطبيق عملي" لما تنص عليه رؤية 2030 في السعودية، من ناحية تقديم "القطاع الخاص للخدمات المطلوبة منه ضمن أعلى المعايير التي تضعها الجهة المشرعة"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

أما فيما يتعلق بالفائدة من الأكاديمية، فقد أشار الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، إلى أن "وجود 27 مطاراً و5 خطوط طيران في المملكة"، يتطلب طاقة بشرية "مؤهلة ومدربة"، مضيفاً أن المسؤولية تقع "على شركات الطيران المحلية في استقطاب المؤهل منهم ودعمه وتشجيعه".

ومن جهته لفت الرئيس التنفيذي لأكاديمية أكسفورد للطيران بالسعودية عثمان المطيري، إلى أن عدد المطارات والخطوط الجوية في البلاد يجعل من وجود كلية طيران "محترفة" تقدم الأحدث في تدريب الطيارين، وفنيي الصيانة، ومتطلبات الطيران "أمراً في غاية الأهمية".

وبيّن المطيري أيضاً أن الأكاديمية التي تصل قدرتها الاستيعابية إلى حوالي 400 طالب وطالبة سنوياً، بدأت السنة التحضيرية "بعدد 375 طالباً منهم 14 طالبة طيران"، موضحاً أن الأكاديمية ستقدم "دورة طيار تجاري وبعدد ساعات 250 ساعة طيران بالإضافة إلى التدريب على مشبه طائرات الإيرباص 320 لعدد 40 ساعة".