ماذا تعرف عن منحدر "حافة العالم" في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل فكّرت يوماً أين تقع حافة العالم؟ بالنسبة للسعوديين، فالجواب هو: بالقرب من العاصمة الرياض.

وقد أطلق السعوديون على موقع جبلي تاريخي، اسم "مطل حافة العالم"، لما يوفره من مناظر طبيعية خلّابة مطلة على وديان كثيرة، ما يجعله بمثابة معلم طبيعي نادر بنظر العديد من الأشخاص الذين يزورونه.

"المطل" الذي يشبه في تركيباته الحجرية معلم "غراند كانيون" الأمريكي في أريزونا، يقع في قرية العيينة في نهاية سلسة جبال طويق، والتي تمتد لمسافة 700 كيلومتر من الأردن إلى المملكة العربية السعودية.

ويطل المنحدر الصخري الشاهق على واد كبير، يبدو وكأن لا نهاية له، ما أعطاه اسمه "حافة العالم".

ورغم أن المنطقة لا تزال "شبه سرية" على النطاق العالمي، إلّا أنها تجذب العديد من محبي المغامرات والسكّان المحليين. وأجريت أبحاث ودراسات تتكهن أن الموقع في الحقيقة غُمر بالمياه منذ حوالي 13 مليون سنة.

تعرّفوا أكثر إلى "غراند كانيون" السعودية في الإنفوغرافيك أعلاه: