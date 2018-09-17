اكتشاف نسخة مصغرة من أبو الهول في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من منا لم يسمع بتمثال المخلوق "الأسطوري"، أبو الهول؟ إذا أردت يوماً رؤية النسخة المصغرة من تمثاله المكتشف حديثاً، فبات بإمكانك إيجاده بمعبد "كوم أمبو" في أسوان جنوب مصر.

وكشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية، عن تمثال مصنوع من الحجر الرملي لأبو الهول، مماثل للتمثال الشهير الموجود بجوار أهرامات الجيزة ولكن أصغر منه بكثير في الحجم.

وأوضح الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، في بيان، أنه من المرجح أن التمثال يعود إلى العصر البطلمي، إذ عُثر عليه في الجهة الجنوبية الشرقية من معبد "كوم أمبو" في المنطقة الواقعة بين السور الخارجي والتل الأثري.

ويُشار إلى أن هذا الموقع قد اكُتشف فيه منذ أشهر، لوحتين من الحجر الرملي للملك بطليموس الخامس.

وذكر مدير عام آثار أسوان، عبد المنعم سعيد، أن البعثة الأثرية المصرية ستستكمل دراساتها اللازمة على التمثال المُكتشف، وذلك لمعرفة المزيد من المعلومات الأثرية والتاريخية عنه.

وأشار سعيد إلى أن اللوحتين السابقتين تعودان لعصر الملك بطليموس الخامس، كما أنهما مصنوعتان من الحجر الرملي، وعليهما كتابات باللغة الهيروغليفية والديموطيقية. وأضاف أن اللوحتين قد نُقلتا الأسبوع الماضي إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط من أجل عرضهما في المتحف.