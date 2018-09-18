في يوم أشهر شطيرة في العالم.. ماذا تعرف عن "التشيز برغر"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يصادف اليوم الـ18 من سبتمبر/أيلول، يوم التشيز برغر، حيث يحتفل العالم بهذه الشطيرة اللذيذة، التي استحوذت على المطابخ العالمية من شرقها إلى غربها.

ولكن، هل فكرت يوماً بتاريخ وقصة وجبة الشارع الأمريكي الأشهر هذه؟

تختلف الروايات إثر عدم وجود رواية موثقة معتمدة، ولكن، يتداول الأمريكيون 3 قصص معتمدة عن تاريخ "اختراع" شطيرة التشيز برغر، والتي هي شطيرة برغر، تُضاف إليها الجبنة الذائبة.

01:51 هل هذه ألذ شطيرة برغر في دبي؟

تروي القصة الأكثر تداولاً، أن الشاب لايونيل ستيرنبرغر من ولاية كالفورنيا الأمريكية، كان يعمل في مطعم والده "ذا رايت سبوت"، في العام 1926، حيث كان يعد شطائر البرغر، وقام عن طريق الصدفة، بوضع شريحة من جبن الشيدر الأمريكي عليها، وتقديمها للزبائن.

سواء كان هو - أو غيره - من اخترع الشطيرة اللذيذة، لا شك بأن الجبن يُعتبر إضافة مثالية لأي طبق، لا سيما مع شطائر البرغر الشهيرة! ولذا، ما علينا اليوم سوى تهنئة مخترعها، وتناول بعض شطائر "التشيز برغر" احتفاء باليوم هذا.

وتتعرّفون أكثر إلى بعض الحقائق والمعلومات عن شطيرة العالم المفضلة، في الإنفوغرافيك أعلاه.