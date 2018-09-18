في السعودية.. اكتشاف مواقع يعود تاريخها إلى 100 ألف عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت بعثة سعودية فرنسية مشتركة للتنقيب الأثري عن مواقع يعود تاريخها إلى حوالي 100 ألف عام في عدد من الجبال في جنوب الرياض، وتحديداً بمحافظة الخرج.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه المناطق تعود إلى العصر الحجري القديم. ويُشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تُكتشف فيها مواقع من العصر الحجري في محافظة الخرج، إضافة إلى مواقع تعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى.

وإذا كنت تتساءل عما وُجد في الموقع، فعثرت البعثة على أجزاء من الأواني الفخارية العادية والمزججة باللون الأخضر. بالإضافة إلى أجزاء لأساور مصنوعة من عجينة الزجاج. ووجدت أيضاً بعض القطع من أواني الحجر الصابوني الرمادي.

وكشفت البعثة أيضاً عن آثار سكنية بشرية في موقع عين الضلع الذي يقع في الجهة الغربية من واحة الخرج، إذ يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام. بالإضافة إلى أنها عثرت على حديد يعود إلى بداية الألفية الأولى قبل الميلاد، وسيف من البرونز يبلغ طوله 56 سنتيمتراً.

وكانت البعثة قد أجرت مسحاً أثرياً لمستوطنة البنَة "الخِضرمة"، ومستوطنة حزم عقيلة، بالإضافة إلى خط القنوات الذي يمتد من عين فرزان حتى السلمية.

وتبين من المسح وجود عدد من المزارع القديمة ومنشآتها المعمارية التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس الهجري. كما تم الكشف عن عدد من النقوش الثمودية والكتابات العربية دون تنقيط. ويُذكر أنها، أقدم كتابة إسلامية في المنطقة الوسطى في الجزيرة العربية.