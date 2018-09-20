أمريكية تكسر رقماً قياسياً بدراجتها..أسرع مرتين من حيوان الفهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حققت الأمريكية دنيس مولر كورينيك، والتي تبلغ من العمر 45 عاماً، رقماً قياسياً عالمياً هذا الأسبوع من خلال قيادة دراجتها الهوائية بمتوسط 183.9 ميل في الساعة. ومن المثير أن هذه السرعة في الواقع، هي أسرع بمرتين من حيوان الفهد.

واستخدمت مولر كورينيك، سيارة سباق ودراجة هوائية لتحطيم الرقم القياسي المسجّل للرجال، وهو 167 ميلاً في الساعة. ويشار إلى أنها قد حطمت الرقم القياسي للنساء في العام 2016، والذي يُنظم منذ العام 1995.

ولجأت مولر كورينيك إلى الموقع والتقنية ذاتها التي استخدمها صاحب الرقم القياسي العالمي السابق، وهو قائد الدراجة الهولندي، فريد رومبليبيرج.

ولكن، تمكنت من زيادة سرعتها أكثر من 15 ميلاً في الساعة، بمنطقة "Bonneville Salt Flats" في ولاية يوتا الأمريكية.

وكانت مولر كورينيك قد ربطت نفسها بسيارة يقودها المتسابق، شيا هولبروك، حتى وصلت إلى حوالي 90 ميلاً في الساعة. وبعد ذلك، فلتت السيارة، ومن ثم ضغطت بدورها على الدواسة لأميال عديدة، حتى وصلت إلى سرعة قصوى تبلغ 183.9 ميل في الساعة.

وبدلاً من ارتداء ملابس الدراجات التقليدية، وضعت مولر كورينيك خوذة الدراجة النارية لتتجنب دخول حبيبات الملح إلى عينيها، كما ارتدت قطعة من الجلد وبدلة "كيفلار" بوزن 4 كيلوغرامات تقريباً، لتحمي نفسها في حالة السقوط. ومن المخاطر التي قد تواجه مولر كورينيك، هي قوة الرياح التي قد تلقي بها إلى الخلف، إذا لم تدس بقدميها بشكل كاف على العجلات.

وخلال فترة مراهقتها، يُذكر أن مولر كورينيك كانت بطلة وطنية في سباق الدراجات الهوائية لـ 15 مرة. ولكنها، توقفت فيما بعد حتى تدير أعمال أسرتها وترعى أطفالها الثلاث.

Here is our record run video. Tow release right around 1.5 miles, leaving 3.5 miles in the draft to achieve an average speed for the last mile of 183.9mph (between mile 4 & 5)! Orange signs are mile markers with an extra orange sign at mile 2.25 for the quarter mile on timing slip. Black smaller signs are quarter mile markers (except mile 2.25) mile 5-6 is the shutdown where Shea Racing - Shea Holbrook takes me from our 183.4 exit speed down to 110mph (a 70+ mph in speed reduction in 1 mile) before she pulls away to allow the 110mph wind to slow me down naturally. Video Credit to Ron Stoecky of Stoecky Films! Posted by Project Speed Denise Mueller-Korenek on Monday, September 17, 2018

وكان أحد أبناء مولر كورينيك قد صورها عندما وصلت إلى خط النهاية، وذلك توثيقاً لاحتفالات تسجيلها الرقم القياسي. وقالت مولر كورينيك في الفيديو "أعتقد أننا كسرنا الحد الذي كان من المفترض أن نصل إليه".