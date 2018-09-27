وأخيراً.. يمكنك عيش حُلم طفولتك في هذا المقهى "الكرتوني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمجرد دخولك إلى هذا المقهى، ستظن للوهلة الأولى أنك في عالم المسلسلات الكرتونية، إذ ستستعيد ذكريات طفولتك، وستعيشها هذه المرة على أرض الواقع في مدينة سيؤول، في كوريا الجنوبية.

ويُعرف المقهى باسم "YND239-20"، وهو مستمد من عنوان موقعه. ويتميز بأنه يخدع الزوّار بصرياً، ولكن بطريقة ذكية. وقد تعتقد في البداية أنه صُنع من لوحات كرتونية، ولكن، لن تصدق حقيقة تصاميمه إلا عندما تجلس على أحد كراسيه لتناول مشروبك المفضل.

وعند عبور عتبة الباب سيجد الزائر نفسه بين جدران بيضاء اللون، بإطار أسود يُشبه الطابع الذي تتبعه كتب القصص المصورة.

وقال المدير التسويقي، جي سي لي، لـCNN: "نحن نسعى إلى تقديم تجربة لا تُنسى للزوّار". وأضاف أنها باتت ظاهرة متنامية عند تصوير المقاهي والمعارض الفنية والأماكن العامة، ونشرها على موقع "انستغرام".