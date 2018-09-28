فرنسا تمنح الفنان اللبناني مارسيل خليفة وسام الفنون والآداب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد مساهمته في المجال الفني لعقود، منحت السلطات الفرنسية الفنان اللبناني، مارسيل خليفة، وسام الفنون والآداب برتبة فارس.

قلد السفير الفرنسي في لبنان، برونو فوشيه، الفنان اللبناني مارسيل خليفة، وسام الفنون والآداب برتبة فارس، وذلك أثناء حفل تكريم في قصر الصنوبر في بيروت يوم الثلاثاء، والذي صادف الـ25 من سبتمبر/أيلول.

ومنحت السلطات الفرنسية خليفة هذا الوسام "تكريماً لفنانٍ عظيم، مدافع عن القضايا العادلة التي جعلت من موسيقاه سلاحاً ورسالةً بين الثقافات"، وفق ما ذكرته تغريدةٌ لسفارة فرنسا في لبنان عبر حسابهم الرسمي في موقع تويتر.

ومن الجدير بالذكر أن فرنسا بدأت تمنح وسام الفنون والآداب منذ عام 1957، وهي تُقَدم تكريماً لأولئك الذين "ميزوا أنفسهم من خلال إبداعاتهم في المجال الفني، أو المجال الأدبي، أو من خلال مساهمتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع"، وفقاً لوزارة الثقافة الفرنسية.

ويتكون الوسام من ثلاث رتب، هي: رتبة فارس، ورتبة ضابط، ورتبة قائد.