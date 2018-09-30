من اكتشاف النفط إلى أعلى برج بالعالم.. هذه رحلة دبي للعالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبل برج خليفة وبرج العرب، كان هناك مركز دبي التجاري العالمي.

بعد افتتاحه في العام 1979، استطاع هذا المبنى الأيقوني أن يحدد هوية جديدة للمدينة الطموحة، ويُصبح رمزاً لطموحاتها كمركز مالي إقليمي وقوة اقتصادية صاعدة. بارتفاع بلغ 489 قدماً، و39 طابقاً، اُعتبر البرج آنذاك أطول مبنى بين مومباي وأثينا، وفقاً لمدير المركز السابق والموظف الأول به، غاي غيلمارد.

03:46 القصة غير المحكية عن مركز دبي التجاري العالمي

تلك كانت أول بداية محددة للمدينة، وأول خطوة تضعها على الخريطة العالمية كمركز تجاري رئيسي، سرعان ما أصبح وجهة إلزامية يطمح الجميع لزيارته.

إليكم أبرز محطات وصول دبي إلى العالمية عبر السنين، في الفيديو أعلاه.

