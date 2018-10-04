فقط في دبي.. اسبح مع البطاريق بدرجة حرارة أقرب إلى الصفر

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تعلم أن بين 13 و18 بطريقاً في البرية مهددة بخطر الانقراض اليوم؟

وفي أكبر منتجع ثلجي داخلي في العالم، "سكي دبي"، الواقع في وسط المدينة الإماراتية، يكمن برنامج بيئي يطمح للحفاظ على البطاريق التي باتت تشهد أبشع أساليب العيش في مواطنها الطبيعية في البرية، حيث يدمر اليوم الاحتباس الحراري والتلوث البيئي كل ما تبقى من هذه البيئة الطبيعية.

البرنامج الذي بدأ في العام 2012، يشمل اليوم 33 بطريقاً، بعد ولادة 13 بطريقاً منها على أرض المنتجع منذ استيرادها. هذه الطيور اللطيفة تعيش حياة مدللة يمكن وصفها برفاهية من فئة 5 نجوم. ولكنها أيضاً، تتمتع بشخصية ودودة جداً، تجعل منها الأكثر لطفاً وصداقة للإنسان على وجه الأرض – حتى أنها قد تكون البطاريق الوحيدة في العالم، التي تسمح للغرباء من البشر السباحة معها في بركة لا يتخطى حجمها عدة أمتار.

ويوفر برنامج البطاريق في "سكي دبي"، تجربة استثنائية تسمح للمهتمين السباحة مع البطاريق اللطيفة، للتعرف إليها عن قرب وقضاء بعض الوقت معها، ما قد يكون التجربة الأبرد على الإطلاق.

عيشوا التجربة هذه، عبر عدسة كاميرتنا الحصرية، في الفيديو أعلاه.