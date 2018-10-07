بالصور..كيف تجولت ميلانيا ترامب بين أهرامات مصر وتمثال أبو الهول؟

نشر الأحد ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أهرامات الجيزة كانت خير "محطة وداع" في زيارة زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا، إلى مصر وأفريقيا.

وببنطال أبيض اللون وربطة عنق سوداء، اختتمت ترامب زيارتها الأولى السبت، بعدما بدأتها الإثنين في الأول من أكتوبر/تشرين الأول إلى أربعة بلدان هي غانا، وملاوي، وكينيا، ومصر، منذ أن أصبحت السيدة الأولى في أمريكا.

وكانت ترامب قد قالت في بيان في سبتمبر/أيلول: "أنا متحمسة لتثقيف نفسي حول القضايا التي تواجه الأطفال في جميع أنحاء القارة، بينما أتعلم أيضًا عن الثقافة والتاريخ الغنيين في أفريقيا".

وقامت السيدة الأمريكية الأولى بزيارة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول خلال رحلتها التي استغرقت أسبوعاً في الدول الأربعة في أفريقيا.