أطول رحلة جوية في العالم تتجهز للانطلاق من سنغافورة إلى نيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تخطط لرحلة سفر من سنغافورة إلى نيويورك؟ حسناً، بعد يومين سيصبح بإمكانك حجز تذكرة على رحلة مباشرة دون توقف، من شأنها أن تصبح أطول رحلة مباشرة في العالم.

ابتداء من 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018، سيستطيع ركّاب أحدث طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية، أي طائرة إيرباص A350-900 ULR، تجربة أطول رحلة جوية محطمة للأرقام القياسية في العالم.

الرحلة التي ستنطلق قريباً، ستعيد الوصل بين المدينتين الرئيسيتين، بعد أن كانت قد ألغيت في العام 2013، بسبب عدم كفاءتها.

في بداية رحلاتها، ستحلق الطائرة 3 مرات في الأسبوع من سنغافورة إلى مطار نيوآرك ليبرتي الدولي. كما ستتمكن الطائرة فائقة السرعة من التحليق بسرعة 17960 كيلومتراً، أي أكثر بـ2897 كيلومتراً من سرعة طائرات A350 المعتادة.

رقمها القياسي الجديد هذا، سيسمح للخطوط الجوية السنغافورية باسترجاع "تاج السفر العالمي"، لأطول مسار جوي مباشر دون توقف في العالم.

