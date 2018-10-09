دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق أن راودك الفضول يوماً حول أول رحلة طيران عبر المحيط الأطلسي؟ "التجربة لا تُنسى"، هذا ما قالته مضيفة الطيران، بيجي ثورن، 91 عاماً، من شركة الخطوط الجوية البريطانية "أوفرسيز إيروايز".

وأثناء وجود ثورن في مقر المركز التراثي للخطوط الجوية البريطانية، أخبرت شبكة CNN أن "الأمر كان مثيراً حقاً"، إذ حلت ضيفة شرف في الذكرى الستين لهذا الحدث الهام.

ويُشار إلى أن ثورن كانت تعمل على متن طائرة، من طراز "Comet 4"، حينما حلقت لأول مرة من نيويورك إلى لندن في العام 1958.

وكانت طائرات الشركة تمر عبر المحيط الأطلسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ويُشار إلى أن منافستها خطوط "بان أمريكان" قد أجرت أول رحلة لها في العالم عبر المحيط، في يونيو/حزيران، عام 1939.

وقبل العام 1958، استغرقت الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي حوالي 20 ساعة، مع الوقوف في عدة محطات على الطريق. وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد حققت شوطاً في اختصار مدة هذه الرحلة الطويلة إلى 7 ساعات تقريباً.

ولطالما كانت تتعطش ثورن لخوض المغامرات، بالإضافة إلى رغبتها في استكشاف العالم، وهذا ما دفعها لأن تصبح مضيفة طيران.

وتفترض ثورن أنه "في الخمسينيات من القرن الماضي، لم تتوفر العديد من الفرص في قطاع السفر، وكنت حينها سكرتيرة في وزارة الخارجية، لذا رأيت قليلاً فقط من العالم" بحسب قولها. وكان السفر بالنسبة إليها أكثر إثارة مما تفعله، لذا قدمت طلباً للانضمام إلى هذا القطاع، وبقيت تعمل فيه طوال مسيرتها المهنية.

وأوضحت ثورن أن المهام التي كانت تقوم بها تشبه إلى حد كبير ما تقوم به مضيفات الطيران، اليوم. وفي الفترة التي سبقت الاحتفالات بالذكرى السنوية، كانت ثورن تتدرب مع طاقم العمل في أجهزة تحاكي الطائرات. وأوضحت مضيفة الطيران أنه في السابق لم توجد طائرات كهذه للتدرب عليها.

وفي الطريق من نيويورك ولندن، التقت ثورن بالعديد من الشخصيات الشهيرة، فقالت "من الرائع رؤية أشخاص تتعرف عليهم، بدءاً من نجوم السينما إلى الأشخاص الدبلوماسيين، إذ أرادوا أن يكونوا أول الراكبين في هذه الطائرة الجديدة".

وأوضحت ثورن أن طائرتين قد غادرتا لندن ونيويورك. إذ اضطرت رحلة لندن إلى نيويورك الوقوف في ثلاث محطات، وذلك على عكس رحلة نيويورك التي وصلت إلى لندن برقم قياسي. وبفضل الرياح، التي لا تزال تؤثر على سرعة الطائرات اليوم، استطاعت الوصول خلال 6 ساعات و12 دقيقة.

ورغم أن الطريق لم يكن الأفضل من نيويورك إلى لندن، إلا أن ثورن قد استمتعت أثناء وجودها على متن الرحلة الافتتاحية. وقال "كنت أحاول البقاء على خطوط طوكيو-أستراليا لأنهما يمران بأماكن أكثر إثارة من الولايات المتحدة، مثل روما، وبيروت.