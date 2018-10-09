سامر طوق.. أول لبناني يتأهل ضمن فئة التزلج الريفي في الأولمبياد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأ الرياضي اللبناني سامر طوق بممارسة التزلج منذ نعومة أظافره. ورغم أنه باشر في التزلج الريفي منذ 4 أعوام فقط، إلا أنه استطاع أن يصبح أول لبناني يتأهل في الأولمبياد الشتوي ضمن فئة التزلج الريفي، والذي احتضنته كوريا الجنوبية في فبراير/شباط هذا العام.

ونشأ الرياضي الذي يبلغ من العمر 20 عاماً في مدينة بشري في شمال لبنان، والتي تستقطب العديد من محبي التزلج في موسم الشتاء.

وبين المنحدرات المغطاة بالثلوج، بدأ طوق بممارسة التزلج منذ أن كان في الثامنة من عمره. ولكنه قرر الانتقال من التزلج على المنحدرات إلى التزلج الريفي منذ 4 أعوام. وعبّر الرياضي اللبناني عن حبه لتلك الرياضة تحديداً لموقع CNN بالعربية قائلاً: "إنه المسار الذي يغذي روحي ويحررني".

ولذلك، كونه أول لبناني يتأهل في الأولمبياد الشتوي ضمن فئة التزلج الريفي شكل مصدر فخر له، ولكنه في الوقت ذاته كان دافعاً بالنسبة إليه للتقدم إلى الأمام، فقال: "أنا دائماً فخورٌ بنفسي كأول متزلج ريفي يتأهل وينافس في الألعاب الأولمبية الشتوية، ولكن يعطيني ذلك الشعور التشجيع والإلتزام للتحسن وتحقيق أفضل النتائج.."

ويرى طوق أن ما يميز التزلج الريفي ضمن فئات التزلج الأخرى هو حاجة من يمارسه إلى مستويات عالية من القدرة على التحمل، بالإضافة إلى الثقة بالنفس والتركيز لمدة أكثر من 40 دقيقة، وذلك على غرار التزلج على المنحدرات الذي يستمر لمدة دقيقة واحدة كحدٍ أقصى، ما يجعل من التزلج الريفي "أحد أصعب الرياضات في العالم"، وفقاً له.

وأشار طوق إلى أن بذل الجهد، و"التعامل مع الألم"، ودفع نفسه إلى أقصى الحدود في كل سباق هو ما جعله مدمناً على هذا النوع من التزلج.

وكرياضي أولمبي لبناني، يرى الشاب أنه يجب على الحكومة اللبنانية أن تدعمه بشكلٍ أكبر، حيث أنه يتلقى الدعم حالياً من الاتحاد اللبناني للتزلج واللجنة الأولمبية اللبنانية فقط.

ورغم ذلك، يتطلع المتزلج الشاب إلى المشاركة في بطولة العالم للتزلج الشمالي، والذي سيقام في فبراير/شباط للعام 2019 في النمسا، وقال: "سوف أتدرب بجهدٍ لأمثل بلدي في أفضل طريقة ممكنة، وهو شرفٌ كبير لي".