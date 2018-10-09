أشكال رملية غامضة على شواطئ بريطانيا.. ما قصتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تصادف الكثير من الأشياء الغريبة على الشاطئ، ولكن هل سبق أن لاحظت أثناء تنزهك أنك تقف في وسط أشكال ضخمة تكونت بشكلٍ غريب؟

إذا كنت تتردد بكثرة على شاطئ "بيمبروكشاير" في ويلز، لا شك أنك ستلاحظ أشكالاً غريبة تظهر في الرمال. وقبل أن يصيبك الذعر، هذه الأشكال هي من أعمال الفنان المحلي مارك ترينور، الذي يستوحي أعماله من الأشكال الغامضة التي تظهر أحياناً في حقول الذرة والقمح.

وعندما ينتهي من الرسم، يراقب الفنان الأمواج وهي تمسح ما عمل عليه، ولكنه يؤكد أن ذلك الأمر هو جزء من التجربة، فقال: "هو جزء أساسي من العمل، أي حقيقة أنه غير دائم ومؤقت". ولذلك، يُخلد ترينور أعماله خلال التقاطه لصورٍ لها عبر عدسة كاميرته.

وعدد الفنان 3 خطوات لرسم اللوحة المثالية، وهو يبدأ أولاً من خلال التخطيط لما يرغب برسمه على ورقة عندما يكون في منزله، ثم يتوجه إلى الشاطئ بصحبة أداة "مشط الأرض" ليبدأ العمل.

وقد يكون ذلك أمراً مرعباً، ففي الكثير من الأحيان أثناء عمله، يفكر ترينور في نفسه: "لا أعرف أين أنا، ولا أعرف ما الذي أفعله"، ولكنه يبدأ في صنع لوحاته على أي حال.

وتتجسد الخطوة الثالثة في الوقوف على قمة الجرف لمشاهدة اللوحة التي أبدعها، وهي خطوة ذات "جانب تأملي" وفقاً لترينور.

واُعتبرت اللوحة التي عمل عليها الفنان يوم الانتخابات العامة البريطانية عام 2015، بمثابة عمل فني مميز بالنسبة إليه، ففي ذلك اليوم، استطاع ترينور تكوين صلة مع أحد المارة الذي قدم له يد المساعدة رغم اكتشافه وجود اختلافات سياسية وأيديولوجية بينهما.

ورغم عدم استطاعة ترينور إخفاء معارضته له، إلا أنهم تمكنا من العمل معاً وإكمال اللوحة الرملية.

وبينما يرى البعض أن الرسم على الرمل هو نشاطٌ منفرد، يصف ترينور اللقاءات بالصدفة مع الآخرين بالأمر الذي يميز أعماله، فيعترف ترينور قائلاً: "أنا شخصٌ يحب الكمالية بعض الشيء، ومن السهل جداً أن أدفع الناس بعيداً لأنهم لن يقوموا بالأمر بالطريقة التي أريد فيها أن يتم به الأمر".

ولكن بإمكان العمل مع الآخرين أن يكون جميلاً إلى حد كبير، إذ وصف الفنان مشاركة مجموعة من الأطفال بعمله الفني في إحدى المرات مثلاً بتجربةٍ "رائعة جداً".

وبسبب ظهور أعماله باستمرار على ساحل ويلز، يتم ملاحظته بشكلٍ متزايد ما أدى إلى تكليفه بالعديد من المشاريع المختلفة والمثيرة.

ورغم أن الوظائف التي عمل بها في الماضي تضمنت قيادة شاحنة لمسافات طويلة، وزراعة الحدائق، وبيع المعدات الطبية، إلا أن فنه قد يتحول إلى مهنة غير متوقعة.