مطاعم أمريكية تمزج مادة الكانابيديول في أطعمتها ومشروباتها

نشر الأحد ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2018

مطعم "Koku" في بروكلين يقدم وجبة الفطور، وهي عبارة عن وعاء من الغرانولا والفاكهة المنكهة بمادة الكانابيديول.

مشروب كوكتيل يتكون من عصير الأنانس الطازج، وحليب جوز الهند، وزيت الكانابيديول في مطعم "Plant Miami" في الولايات المتحدة الأمريكية.

مطعم "Gron" في مدينة بورتلاند الأمريكية، حيث يقدم الحلويات المطعمة بالكانابيديول.

مطعم "Koku" في بروكلين يقدم وجبة الفطور، وهي عبارة عن وعاء من الغرانولا والفاكهة المنكهة بمادة الكانابيديول.

مشروب كوكتيل يتكون من عصير الأنانس الطازج، وحليب جوز الهند، وزيت الكانابيديول في مطعم "Plant Miami" في الولايات المتحدة الأمريكية.

مطعم "Gron" في مدينة بورتلاند الأمريكية، حيث يقدم الحلويات المطعمة بالكانابيديول.

مطعم "Koku" في بروكلين يقدم وجبة الفطور، وهي عبارة عن وعاء من الغرانولا والفاكهة المنكهة بمادة الكانابيديول.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعتبر مادة الكانابيديول النشطة الموجودة في نبات القنب، أحدث عنصر يدخل إلى قوائم الطعام الأمريكية.

ومادة الكانابيديول، ليس لديها أي تأثيرات نفسية، بل تتمتع بخصائص علاجية، ما أدى إلى زيادة مبيعات الكانابيديول وشعبيتها في القطاع الصحي.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن مادة الكانابيديول، تساعد في معالجة الالتهاب، والألم، والقلق، والنوبات المرضية.

ويُوجد الكثير من الجدل حول هذه المادة بسبب تنظيم القنب غير المتسق على المستويين الفدرالي والولائي، إذ ما زالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، تعتبر القنب بما فيه مادة الكانابيديول، بمثابة مخدر غير قانوني.

ولغاية الآن، لم توافق إدارة الأغذية والعقاقير على أي من منتجات الكانابيديول، ما عدا دواء لمعالجة الصرع.

تعرّف في معرض الصور أعلاه إلى بعض المطاعم التي تستخدم الكانابيديول في أطعمتها ومشروباتها: