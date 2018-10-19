في عطلتك المقبلة.. يمكنك استئجار منزل مادونا الفخم في لندن

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- إن كنت تحلم بالعيش في منزل نجمك المفضل، يمكنك فعل ذلك الآن، إذ أصبح بإمكانك استئجار المنزل السابق للفنانة مادونا في لندن. وهو عبارة عن منزلٍ فخم بطراز جورجي تقليدي.

يقع هذا المنزل في حي "ساوث كنسينغتون" الراقي. وهو معروضٌ للإيجار كمنزلٍ لقضاء العطلات. وعاشت مادونا في هذه المساحة في الماضي مع زوجها السابق ومخرج الأفلام، غاي ريتشي، من عام 1999 إلى عام 2003 قبل انتقالهما إلى مكانٍ أكبر.

ويتضمن منزل مادونا السابق غرفة معيشة ذات تصميم مفتوح، ومطبخ، وغرفتي نوم مزدوجتين، وحمامين.

وتم تجهيز هذه الشقة، ذات الأسقف العالية، بكل ما تتوقعه في شقةٍ لندنية فاخرة، سواءً من خلال مكتبةٍ مدهشة أو سجادات غنية بالتفاصيل. ويتواجد بيانو في المنزل أيضاً.

ورغم أنها وصفت نفسها بـ"الفتاة المادية"، إلا أن منزل مادونا لا يحتوي على تفاصيل فاخرة جداً قد تفكر فيها مثل مسابح مترفة، أو خزانة ضخمة تستطيع المشي فيها. ولكن عوضت مادونا عن ذلك خلال مسكنها الجديد الذي يُزعم أنه قصرٌ قديم يعود إلى القرن الـ18 في لشبونة بالبرتغال.

ولكن لا يزال هذا المنزل مكاناً رائعاً للغاية، وباستطاعة المرء تخيل مادونا وهي تسترخي فيه بعد جولةٍ موسيقية عالمية.

وتتراوح أسعار إيجار المنزل من 500 إلى 970 دولار في الليلة، وتستطيع البقاء فيه لمدة 4 ليال كحدٍ أقصى.