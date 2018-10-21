ما علاقة برج خليفة بأهرامات مصر؟ إليك آخر تعليق كتبه ويل سميث عن دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رغم أنها لم تكن زيارته الأولى لدبي، إلا أن الممثل الأمريكي، ويل سميث، لا يتوقف عن التعبير عن حبه لهذه المدينة، كلما أتيحت له الفرصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، نشر الممثل الأمريكي، ويل سميث، صورة له من أعلى ناطحة سحاب في العالم. وأرفق سميث صورته بتعليق: "بعد ألف عام من الآن.. سينظر الأشخاص إلى برج خليفة، مثلما ينظرون اليوم إلى الأهرام، ويتساءلون عن كيفية بنائه".

ولم يتوقف سميث عن مشاركة متابعيه بيومياته في دبي، إذ نشر صورة له باللون الأبيض والأسود مع عائلته في صحراء دبي، وعلق عليها بعبارة: "إنه وقت الأسرة في دبي، لا يمكننا الانتظار لنريكم ما نصوره".

وظهرت زوجة سميث جادا بينكيت وابنه تري سميث في الصورة. ويبدو أنهما يشاركان ويل سميث عملاً فنياً يتخذ من مدينة دبي مقراً له.

وفي صورة أخرى شاركها سميث عبر موقع "انستغرام"، أعرب أنه لا مثيل لعشاء خلال وقت غروب الشمس في دبي، خاصة بين الكثبان الرملية.

ويستمر سميث في مفاجئة جمهوره بأعماله الفنية. ويُذكر، أن آخرها هي مشاركته في دور البطولة في فيلم "علاء الدين"، الذي أخرجه الكاتب البريطاني غاي ريتشي.