سفينة "تايتانيك" قد تبحر مجدداً قريباً جداً.. إليكم التاريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرأتم قصصاً عنها.. وشاهدتم فيلماً يحكي قصة ركّابها قد يكون من بين أشهر أفلام العالم، والآن، قد تتمكنوا أيضاً من عيش تجربة رحلة الإبحار فيها.. هل عرفتم عمّا نتحدث؟

أشهر سفينة في تاريخ الأرض والبحار.. سفينة تايتانيك!

قريباً، سيتمكن المهتمون من حجز تذكرة على سفينة تايتانيك الثانية، والتي تعتبر نسخة مثالية عن سفينة "آر إم إس تايتانيك" المشؤومة، التي غرقت في المحيط الأطلنطي الشمالي في العام 1912.

وكان قد واجه مشروع إعادة بناء السفينة مشاكل كبيرة في الماضي، ليتوقف العمل عليها بعد أن أعلن عن الفكرة لأول مرة في العام 2012. وفي سبتمبر/أيلول من هذا العام، أعلن مجدداً رجل الأعمال والسياسي الأسترالي كليف بالمر، والذي يقف وراء المبادرة المثيرة للجدل، أن أعمال البناء على السفينة استأنفت، بعد أن تسبب في إيقافها نزاع مالي مع الحكومة الصينية في العام 2015.

ومن المقرر، أن تكون السفينة الجديدة نسخة مماثلة عن السفينة الأصلية، والتي غرقت منذ 107 أعوام عقب اصطدامها بجبل جليدي، ما أودى بحياة أكثر من 1,600 راكب على متنها.

ولتجنب وقوع كارثة متكررة، ستتجهز سفينة تايتانيك الثانية بكميات كبيرة من قوارب النجاة، وسيُلحم هيكلها كلياً بدلاً من تركيب القطع ببعضها البعض، فضلاً عن اعتمادها على معدات ملاحة ورادارات حديثة.

وفي بيان عن إطلاق السفينة الجديدة، يقول بالمر: "ستتبع السفينة الرحلة الأصلية وستنقل الركاب من ساوثامبتون إلى نيويورك. ولكنها، ستبحر أيضا حول العالم، لتلهم وتسحر انتباه الناس بغموضها في كل ميناء تزوره".

وكان قد أعلن سابقاً أن الرحلة الأولى، ستنقل الركاب من دبي إلى نيويورك، بحسب تقارير من كروز أريبيا، حيث ستقوم السفينة بأول رحلة لها في العام 2022.

فيلم تايتانيك جسد قصة غرق سفينة التايتانيك في العام 1997.

وتقول شركة بلو ستار لاين، إن السفينة المكونة من 9 طوابق ستتضمن 835 مقصورة، تستوعب 2435 راكباً. كما ستتوفر تذاكر للدرجات الأولى، والثانية، والثالثة، تماماً كما كان الحال في نسخة السفينة الأصلية.

كما ستجهز السفينة من الداخل تماماً بشكل مشابه لتصميم سفينة التايتانيك الداخلي الأصلي، بما في ذلك الدرج الكبير الذي برز في فيلم جيمس كاميرون الشهير.