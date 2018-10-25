دونات بنكهات اللبنة والزعتر في دبي.. طابع عربي على حلويات غربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن حكاية الدونات وشعبيتها بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن، سعى الشابان الإماراتيان، محمد ونبيل الهاشمي، لجعل هذه الكعكة العالمية محلية.

ورغم أن الشابين الإماراتيين يعملان في وظائف بدوام كامل، إلا أن هذا لم يمنعهما من إضفاء لمستهما الخاصة على عملهما الخاص من خلال عربة "دوه" في دبي.

وحين فتح الثنائي عربة "دوه" تفاجأ الزوار من رؤية شابين بلبسهما الإماراتي، يعملان على تقديم هذه الدونات الساخنة.

وإلى جانب النكهات العالمية، حاول الشابان التركيز على الإضافات العربية، مثل الدونات بالزعتر واللبنة، بالإضافة إلى الدونات بالدبس الإماراتي.

وعمد الشابان إلى إبراز صورة المواطن الذي يعمل في مشروعه الخاص، مع معرفته بجميع التفاصيل التي تقع خلف كواليس العمل، وذلك دون الاعتماد الكلي على موظفين آخرين. وأوضح محمد أنهما نجحا بذلك قائلاً "إذا سألت أي شخص عن دوه.. سيعلم أنه مشروع إماراتي".