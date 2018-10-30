بـ 2.8 مليون دولار.. ما رأيك بشراء قرية مهجورة في نيوزيلندا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يفضل البعض شراء منازل، فيما يتجه آخرون إلى شراء أراضي بمساحات كبيرة، ولكن ما رأيك هذه المرة بشراء قرية مهجورة كاملة في نيوزيلندا؟

وتقع قرية "ليك وايتاكي" في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا، أي على بعد 180 كيلومتراً شمال مدينة دنيدن. وإذا راودك الفضول حول ثمنها، فهي معروضة للبيع مقابل 2.8 مليون دولار.

وكانت المدينة، التي بُنيت في ثلاثينيات القرن العشرين، مخصصة كمساكن لعمال بناء السدود. ولكنها بقيت خالية منذ أواخر الثمانينيات بسبب تفعيل السد أوتوماتيكياً. ومنذ حين، فضّل النيوزيلنديون العيش في المدن بدلاً من الأحياء الريفية.

وقد تظن أن الأشباح تتجول في هذه القرية المهجورة، ولكنها في الواقع ما زالت بحالة جيدة، إذ تتألف القرية من 8 منازل، بالإضافة إلى مطعم، ومكان مخصص للبلياردو، فضلاً عن وجود مطبخ تجاري كامل، ومرائب للسيارات.

وأوضحت وكيلة العقارات في "One Agency"، كيلي ميلمين، أنهم "بدؤوا بملاحظة السياحة في نيوزيلاند مؤخراً، خاصة مع افتتاح مسار الدراجات من جبال الألب إلى المحيط، ما أدى إلى جذب العديد من الزوار إلى المنطقة".

ولكن، أصدرت نيوزيلندا قانوناً يصعب على المقيمين الأجانب شراء عقارات في البلاد. ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، لدرجة أن النيوزيلنديين نفسهم لم يتمكنوا من الشراء في بلادهم.

ومُرر القانون في أغسطس/ آب من هذا العام، كما قال وزير التجارة في نيوزيلندا، ديفيد باركر، إنه "من حق النيوزيلنديين شراء منازل في نيوزيلندا".